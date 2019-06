Supermarkt feiert Jubiläum : Globus gibt’s seit 50 Jahren in Güdingen

Globus gibt’s seit 50 Jahren in Güdingen

In der Globus-Niederlassung Güdingen begegnen sich jeden Werktag Tausende Kunden aus Deutschland und Frankreich. . Foto: BeckerBredel

Güdingen Zwei Millionen Menschen pro Jahr kaufen in der Filiale ein. Zum Jubiläum gibt es Aktionswochen mit viel Sport.

Von Udo Lorenz Das Einkaufszentrum Globus im Saarbrücker Stadtteil Güdingen wird bald ein halbes Jahrhundert alt. Wo früher ein Galvanisierungsbetrieb war, öffneten sich im September 1969 auf dem verkehrsgünstig an der Autobahn gelegenen Gelände erstmals die Ladentüren. Seither hat das Unternehmen seine Verkaufsfläche an diesem Standort auf 14 000 Quadratmeter nahezu versiebenfacht.

Der 35-Jährige, zweitjüngster Sohn des Chefs der St. Wendeler Globus-Gruppe, Thomas Bruch (69), ist bereits international erfahren und führt den Globus-Güdingen seit nunmehr eineinhalb Jahren. „Wir gehören zu den drei meistbesuchten Globus-Häusern in Deutschland“, sagt er.

Vorwürfe aus den Reihen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Globus fördere mit seinem vielfältigen Warenangebot indirekt das Ladensterben in den Dörfern und Ortskernen, will Bruch nicht gelten lassen: „Wir sind auch nicht der Feind des stationären Buch-, Schuh- und Spielwarenhandels“. Hier mache vielmehr der Online-Handel mit seinen hohen Marktanteilen stark Konkurrenz. „Täglich kommen Kundenlob, aber natürlich auch einige Beschwerden“, sagt der Globus-Geschäftsleiter: „Das zeigt, dass die Kunden einen hohen Anspruch an uns haben, dem wir natürlich nicht immer hundertprozentig gerecht werden können.“