Saarbrücken Gitarrentage an der HfM Saar

Direkt nach Abschluss des Studiums in Deutschland wurde er als Professor an die Universidad Católica de Chile berufen (2012-2016). Zurück in Deutschland, erhielt er einen Lehrauftrag an der Musikhochschule Nürnberg (2017) und an der Berufsfachschule Dinkelsbühl (2020). Neben der Konzert- und Lehrtätigkeit ist es Montes ein Anliegen, die klassische Gitarre in der Musikszene weiter zu etablieren und junge Künstler zu fördern. Vor diesem Hintergrund rief er 2011 die Reutlinger Gitarrennacht ins Leben und ist künstlerischer Leiter der Internationalen Gitarrenfestspiele Nürtingen.