Unwetterwarnung : Gewitter ziehen über die Region hinweg

Regionalverband Gewitter sind seit dem Donnerstag immer wieder über dem Saarland unterwegs gewesen. Für das an Kleinblittersdorf grenzende Mandelbachtal gab der Deutsche Wetterdienst für den Freitagabend zunächst eine amtliche Warnung vor „starkem Gewitter“ heraus.

Vorhergesagt waren Regenmengen um die 15 Liter pro Stunde und Windböen bis zu 60 km/h. Um 18.30 Uhr zog der DWD die Warnung zurück. Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe war der Regionalverband glimpflich davongekommen. Am Donnerstag hatten Anrufer der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt gegen 20 Uhr mitgeteilt, der Meerwiesertalweg sei überflutet. Ein Streifenwagen fuhr hin. Die Beamten stellten fest, dass kein Wasser mehr auf der Straße stand. In Dudweiler gingen zur gleichen Zeit tatkräftige Bürger gegen einen unliebsamen Effekt des heftigen Regens vor. Der Polizei zufolge hatte das Wasser in der Fischbachstraße hinter dem Viadukt einen Kanaldeckel hochgedrückt. Anwohner verankerten den Deckel wieder.