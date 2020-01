Groß angelegte Mitgliederbefragung : Gewerkschaft fragt nach Motivation der Polizisten

Saarbrücken Die Gewerkschaft der Polizei (GdP), größte Interessenvertretung der Polizeibeschäftigten im Saarland, startet erneut eine groß angelegte Befragung ihrer Mitglieder.

Dies kündigte Gewerkschaftschef David Maaß an. Rund 1750 Mitglieder werden angeschrieben, an der Aktion „Tacheles 2020“ teilzunehmen. Pensionäre und Studierende an der Fachhochschule sind ausgenommen. Die anonyme Online-Befragung wird von Kai Masser (Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer) wissenschaftlich begleitet. Maaß betonte gegenüber unserer Zeitung: „Wir wollen die Auswirkungen des massiven Personalabbaus und der Schuldenbremse auf die Zufriedenheit und Motivation der Polizisten ermitteln.“ Der Personalstand im Polizeivollzug wird voraussichtlich in diesem Jahr einen historischen Tiefstand erreichen. Offizieller Start der Aktion wird am 17. Januar sein. Ergebnisse sollen vor Ostern präsentiert werden. Bereits 2015 hatte die GdP Saar unter Mitwirkung von Verwaltungswissenschaftlern die Stimmungslage ihrer Mitglieder abgefragt. Die damaligen Ergebnisse werden, so Maaß, mit den aktuellen Antworten fortgeschrieben.