Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft : Gewerkschaft sieht in Corona-Tests an Schulen Mammutaufgabe

Saarbrücken Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Saarland (GEW) reagiert in einer Stellungnahme grundsätzlich positiv darauf, dass Gesundheitsministerin Bachmann zwei Millionen Selbsttests für Schulen und Kitas bestellt habe, und diese bereits kommende Woche zum Einsatz vor Ort kommen könnten.

Allerdings bleibe die Frage offen, ob diese Selbsttest für alle Altersgruppen in den Schulen und Kitas geeignet seien. Das Bildungsministerium wiederum spreche von Schnelltests, die von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden solle. Beide Möglichkeiten bedeuteten laut GEW für die Schulen und Kitas aber einen enormen organisatorischen und logistischen Aufwand. „Die Schulen und Kitas stehen vor einer Mammutaufgabe, wenn man die Testungen in den nächsten Monaten regelmäßig durchführen soll. Gerade in den Schulen muss dies neben der aufwendigen Organisation von Wechselunterricht und Abschlussprüfungen unter Pandemiebedingungen zusätzlich bewältigt werden“, so GEW Landesvorsitzende Birgit Jenni.

Die GEW fordert daher die Landesregierung in einer Pressemitteilung dazu auf, die Schulen du Kitas, insbesondere die Leitungen, bei der Organisation der Tests zu entlasten. Dazu sei dringend mehr Personal notwendig. Die vom Bildungsministerium geforderten Mittel für 300 Stellen in den Schulen müssten von der Landesregierung in einem Sofortprogramm zur Verfügung gestellt werden. Zudem sollten Schul- und Kitaleitungen für den enormen zusätzlichen Organisationsaufwand mehr Zeit zur Verfügung gestellt bekommen. Bei den Schulleitungen sei dies durch eine Senkung der Unterrichtsverpflichtung möglich.