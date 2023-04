Bis zu 2500 Euro Bußgeld Gesundheitsamt Saarbrücken setzt Masernschutzgesetz um – erste Bußgeldbescheide verschickt

Das Masernschutzgesetz gilt seit dem 1. März 2020. Seitdem muss bereits bei Neuanmeldungen an Kitas und Schulen ein Impfnachweis vorgelegt werden. Pandemiebedingt wurde die Meldefrist für Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen an das jeweils zuständige Gesundheitsamt bis zum 31. Juli 2022 verlängert. Das Gesetz soll den Schutz vor Masern in Kindergärten, Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen sowie in medizinischen Einrichtungen fördern.