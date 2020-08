Regionalverband : Vier neue akute Corona-Fälle

Regionalverband Die neuen Corona-Zahlen sind da. Und sie sind nicht gut.

Vier neue akute Corona-Krankheitsfälle meldete das Gesundheitsamt des Regionlaverbandes (RV) am Donnerstag, 6. August, 17 Uhr. Bislang haben sich 1244 Personen im RV mit Corona infiziert, 706 in Saarbrücken und 538 in den Umlandkommunen. 1106 Personen gelten als geheilt. Als akut erkrankt gelten 20 Personen in Saarbrücken und vier im Umland. 114 Menschen starben im RV im Zusammenhang mit Corona. Reiserückkehrer aus dem Ausland ohne Krankheitssymptome können sich ab sofort auf dem ehemaligen Messegelände in Saarbrücken auf das Coronavirus testen lassen.