Pandemie : Corona-Fall an der Saarbrücker Marienschule

Das Gesundheitsamt fand bei den Untersuchungen infolge der Corona-Infektion am Ludwigsgymnasium auch einen Infizierten an der Marienschule (unser Bild). Foto: BeckerBredel

Ein Corona-Fall am Saarbrücker Ludwigsgymnasium wirkt sich auch auf die nahe Marienschule aus.

(red/ole) An der Marienschule in Saarbrücken, einem Gymnasium des Bistums Trier, gibt es einen Coronafall. Das bestätigte der Regionalverband am Dienstag auf SZ-Anfrage. Die Infektion eines Zwölftklässlers hängt zusammen mit einem bereits bekannten Coronafall am Ludwigsgymnasium. Die beiden Schulen sind in Alt-Saarbrücken nur wenige Meter voneinander entfernt und haben gemeinsame Oberstufenkurse.