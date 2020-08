Coronavirus im Regionalverband : Gesundheitsamt meldet eine Neuinfektion

Saarbrücken Eine weitere Person im Regionalverband hat sich mit dem Coronavirus ínfiziert, die Zahl der Genesenen steigt um zwei.

Wie das Gesundheitsamt am Samstag, Stand 17 Uhr, mitteilt, sind aktuell 26 Menschen im Regionalverband erkrankt, 23 in Saarbrücken, zwei in Völklingen und eine Person in Püttlingen.