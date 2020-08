Regionalverband : Drei neue akute Corona-Fälle

Am Wochenende gab es im Regionalverband drei weitere bestätigte Corona-Fälle (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Regionalverband Die neue Corona-Bilanz für den Regionalverband liegt vor.

(red) Drei neue akute Corona-Krankheitsfälle meldete das Gesundheitsamt des Regionlaverbandes (RV) am Wochenende bis Sonntag, 9. August, 17 Uhr. Bislang haben sich 1248 Personen im RV mit dem Corona-Erreger infiziert, 710 in Saarbrücken und 538 in den neun Umlandkommunen. 1109 Personen gelten als geheilt.