Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Corona: 51 neue Fälle im Regionalverband

Regionalverband Die neuen Corona-Zahlen für den Regionalverband sind da.

Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet 51 neue Coronafälle (Stand: 3. September, 16 Uhr). Die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner steigt damit auf 108,1. Die maßgebliche Zahl des Robert-Koch-Instituts kann davon abweichen und betrug für den Freitag 106. Akut infiziert sind in der Region 643 Menschen. Davon leben 365 in Saarbrücken, 75 in Völklingen, 48 in Püttlingen, 39 in Riegelsberg, 34 in Heusweiler, 28 in Quierschied, 19 in Sulzbach, 15 in Kleinblittersdorf, 11 in Großrosseln und 9 in Friedrichsthal. Bei 16 der jüngst positiv Getesteten wurde die besonders ansteckende Delta-Variante entdeckt.

Seit Pandemiebeginn gab es in der Region 17 327 bestätigte Fälle, 9831 in Saarbrücken und 7496 in den Umlandkommunen. 477 Menschen starben an oder mit Corona.