Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Gesundheitsamt meldet 81 neue Coronafälle

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet 81 neue Coronafälle (Stand: 31. August, 16 Uhr). Die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner steigt damit nach internen Berechnungen auf 95,9. Die maßgebliche Zahl des Robert-Koch-Instituts kann davon abweichen.

Aktuell sind 581 Menschen im Regionalverband mit Corona infiziert. Davon leben 313 in Saarbrücken, 76 in Völklingen, 39 in Heusweiler, 38 in Püttlingen, 29 in Riegelsberg, 26 in Quierschied, 20 in Sulzbach, 19 in Kleinblittersdorf, 11 in Friedrichsthal und 10 in Großrosseln.