Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Gesundheitsamt meldet 42 neue Coronafälle

Regionalverband (red) Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) meldet 42 neue Coronafälle (Stand: 26. August, 16 Uhr). Die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner sinkt damit auf 94,1. Der maßgebliche Wert des Robert-Koch-Instituts betrug am Donnerstag für den RV 113,9. Aktuell sind 520 Menschen im RV infiziert.

Davon leben 291 in Saarbrücken, 78 in Völklingen, 35 in Heusweiler, je 22 in Riegelsberg und Püttlingen, 20 in Quierschied, 17 in Sulzbach, 16 in Kleinblittersdorf, 11 in Friedrichs­thal und 8 in Großrosseln.