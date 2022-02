Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Corona-Zahlen erreichen zwei neue Höchstwerte

Saarbrücken Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) verzeichnet 1055 neue Coronafälle (Stand: 2. Februar, 16 Uhr), den Höchststand im RV seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner steigt auf den neuen Rekord von 1405,5. In den zurückliegenden sieben Tagen haben sich 4603 Menschen infiziert.

Davon leben 2631 in Saarbrücken, 673 in Völklingen, 233 in Sulzbach, 207 in Püttlingen, 200 in Heusweiler, 173 in Quierschied, 147 in Riegelsberg,130 in Kleinblittersdorf, 107 in Friedrichsthal, 102 in Großrosseln.