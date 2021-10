Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Impfbus fährt zu zwei Gemeinschaftsschulen

Saarbrücken (red) Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet 33 neue Coronafälle (Stand 5. Oktober, 16 Uhr). In den zurückliegenden sieben Tagen haben sich 124 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert.

Davon leben 62 in Saarbrücken, 42 in Völklingen, 6 in Sulzbach, 4 in Heusweiler, 3 in Püttlingen, jeweils 2 in Quierschied und Kleinblittersdorf sowie jeweils einer in Riegelberg, Friedrichsthal und Großrosseln.