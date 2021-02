Pandemie-Entwicklung im Regionalverband Saarbrücken : Corona-Statistik: 25 neue Fälle und drei weitere Tote

Regionalverband Die neuen Corona-Zahlen für den Regionalverband Saarbrücken liegen vor.

Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet 25 neue Coronafälle (Stand: 18. Februar, 16 Uhr). Darunter sind keine Fälle aus Senioreneinrichtungen. Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner sinkt auf 56,9. Bei weiteren 15 der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen aus dem Regionalverband wurden Corona-Mutationen festgestellt. In zwölf Fällen handelt es sich um die britische, in drei um die südafrikanische Variante. Insgesamt wurde im Regionalverband 77-mal die britische und 19-mal die südafrikanische Variante nachgewiesen.

Aktuell sind 396 Menschen im Regionalverband infiziert. Davon leben 210 in Saarbrücken, 79 in Völklingen, 34 in Sulzbach, 20 in Heusweiler, 14 in Quierschied, 14 in Riegelsberg, 13 in Püttlingen, 7 in Kleinblittersdorf, 4 in Großrosseln und eine Person in Friedrichsthal.