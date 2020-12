Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Corona: 73 neue Fälle und sechs weitere Tote

Regionalverband Von Entspannung kann keine Rede sein. Im Gegenteil: Der Siebentagewert bei den Corona-Fällen je 100 000 Einwohner hat im Regionalverband Saarbrücken am Montag, 21. Dezember, einen neuen Höchstwert erreicht.

Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet am Montag 73 neue Coronafälle (Stand 21. Dezember, 16 Uhr). Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner stieg auf 268. Das ist ein neuer Höchstwert. Weil 106 Menschen ihre Quarantäne beenden durften, gibt es sind derzeit 1083 akute Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. 538 Betroffene leben in Saarbrücken, 220 in Völklingen, 93 in Kleinblittersdorf und summiert 232 in den sieben weiteren Umland-Kommunen.