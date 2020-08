Pandemie-Statistik für Saarbrücken und Umgebung : Ein neuer akuter Corona-Fall im Regionalverband

Regionalverband Einen neuen akuten Corona-Fall aus der Landeshauptstadt meldete das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) am Freitag, 7. August, 17 Uhr. Der Behörde zufolge haben sich bislang 1245 Menschen im RV mit dem Corona-Virus infiziert.

Davon entfallen 707 auf Saarbrücken und 538 auf das Umland. Als akut erkrankt am Erreger von Covid 19 gelten 21 Menschen in Saarbrücken und vier im Umland. In sechs von zehn Kommunen des Regionalverbandes gibt es derzeit keine akuten Fälle. Reiserückkehrer aus dem Ausland ohne Krankheitssymptome können sich ab sofort auf dem ehemaligen Messegelände testen lassen.