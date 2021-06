Pandemiestatistik für den Regionalverband : Corona: acht neue Fälle, 59 akut Erkrankte in der Region

Regionalverband Die aktuelle Corona-Statistik für den Regionalverband liegt vor.

Nachdem acht Menschen die Quarantäne beendeten, sind aktuell 59 im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 43 in Saarbrücken, 6 in Sulzbach, 4 in Völklingen, jeweils 2 in Püttlingen und Kleinblittersdorf sowie jeweils einer in Friedrichsthal und Heusweiler. In Großrosseln, Riegelsberg und Quierschied gibt es derzeit keine akuten Fälle. Bei vier der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen wurden Virus-Varianten festgestellt, dreimal die Alpha-Variante und einmal die Beta-Variante. Seit Pandemiebeginn gab es im Regionalverband 15 858 bestätigte Fälle. Davon entfallen 8943 auf die Landeshauptstadt und 6915 auf die neun Städte und Gemeinden im Umland. Als genesen gelten 15 324 Personen. Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt seit zwei Wochen unverändert bei 475.