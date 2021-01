Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Corona: 102 neue Fälle, zwei weitere Tote

Regionalverband 29 der 102 neuen Corona-Befunde im Regionalverband stammen aus Test für komplettes Seniorenheim.

Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet am Dienstag 102 neue Coronafälle (Stand: 19. Januar, 16 Uhr). In diesem Wert enthalten sind 29 Corona-Fälle aus der Gesamttestung in einer Saarbrücker Senioreneinrichtung. Die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner steigt im Großraum Saarbrücken auf 143,0.

Davon leben 294 in Saarbrücken, 72 in Völklingen, 53 in Quierschied, 40 in Sulzbach, 33 in Heusweiler, 21 in Riegelsberg, 15 in Kleinblittersdorf, 12 in Großrosseln, 11 in Püttlingen und 9 in Friedrichsthal.