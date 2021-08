Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Corona: Zahl der akuten Infektionen steigt um 8 auf 198

Regionalverband Die neuen Coronazahlen für den Regionalverband Saarbrücken sind da.

Aktuell sind 198 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 123 in Saarbrücken, 35 in Völklingen, 14 in Püttlingen, jeweils 7 in Quierschied und Sulzbach, 4 in Heusweiler, jeweils 3 in Kleinblittersdorf und Riegelsberg sowie 2 in Friedrichsthal. In Großrosseln liegt derzeit kein aktiver Fall vor. Bei sieben der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen wurde die zuerst in Indien nachgewiesene Delta-Variante festgestellt.