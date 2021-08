Pandemie-Statistik : 28 neue bestätigte Corona-Fälle im Regionalverband

Regionalverband (red) Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) meldet 28 neue Coronafälle (Stand 12. August, 16 Uhr). Die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner steigt auf 50,1. Die vom Robert-Koch-Institut ermittelte und maßgebliche 7-Tage-Inzidenz für den Regionalverband lag am Donnerstag bei 49,6. 282 Menschen im Regionalverband (RV) sind aktuell mit dem Virus infiziert.

Davon leben 178 in Saarbrücken, 58 in Völklingen, jeweils 12 in Sulzbach und Quierschied, 7 in Heusweiler, 5 in Riegelsberg, jeweils 4 in Friedrichsthal und Kleinblittersdorf sowie jeweils einer in Püttlingen und Großrosseln. Seit Beginn der Pandemie gab es im RV 16 386 bestätigte Corona-Fälle. 475 Menschen starben an oder mit Corona.