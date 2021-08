Corona-Zahlen : 36 neue Coronafälle im Regionalverband

Saarbrücken Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet am Mittwoch 36 neue Coronafälle (Stand: 11. August, 16 Uhr). Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner wird damit nach internen Berechnungen auf 49,2 steigen.

Davon leben 163 in Saarbrücken, 59 in Völklingen, 12 in Sulzbach, 10 in Quierschied, 6 in Heusweiler, 5 in Riegelsberg, jeweils 4 in Püttlingen, Friedrichsthal und Kleinblittersdorf sowie einer in Großrosseln. Bei fünf der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen wurde die Delta-Variante festgestellt.