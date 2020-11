Pandemie-Entwicklung : 17 neue Corona-Infektionen im Regionalverband

Regionalverband 17 neue Corona-Infektionen registrierte das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) am Montag, 16. November, bis 16 Uhr. Dadurch sank die Inzidenz – die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner – auf 153,6.

Somit galten am Montagabend 628 Menschen im RV als coronainfiziert, 342 in Saarbrücken, 91 in Völklingen, je um die 40 in Sulzbach, Püttlingen und Riegelsberg und 76 in den fünf weiteren Umland-Kommunen. In einer Saarbrücker Senioreneinrichtung, in der am Sonntag bereits 26 Menschen infiziert waren, kam am Montag noch ein Fall dazu. In einer Einrichtung in Sulzbach, in der am Sonntag 17 Menschen infiziert waren, kamen am Montag weitere 4 dazu.