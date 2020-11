Pandemie-Entwicklung : 108 neue Corona-Infektionen übers Wochenende im Regionalverband Saarbrücken

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Regionalverband 108 neue Corona-Infektionen registrierte das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) übers Wochenende, 81 Infektionen waren es am Samstag, 14. November, – und 27 am Sonntag, 15. November, bis 16 Uhr.

Am Samstag durften 103 Personen ihre Quarantäne beenden, am Sonntag waren es 70.

Am Samstag wurden in einer Saarbrücker Senioreneinrichtung 16 weitere Bewohner positiv getestet. Insgesamt waren in dieser Senioreneinrichtung am Samstagabend 26 Bewohner sowie fünf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Trotzdem sank bereits am Samstag die Inzidenz – also die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner – im Regionalverband auf 166,1. Und dieser Trend setzte sich fort. Am Sonntag sank die Inzidenz weiter – und zwar auf 165,5.

Somit galten am Sonntagabend 708 Menschen im RV als coronainfiziert, 391 in Saarbrücken, 108 in Völklingen, jeweils knapp über 40 in Sulzbach, Püttlingen und Riegelsberg und 85 in den fünf anderen Umland-Kommunen.

Von Beginn der Pandemie bis Sonntagabend registrierte das Gesundheitsamt des Regionalverbandes insgesamt 3815 Corona-Infektionen, 2152 in Saarbrücken und 1663 in den neun Umland-Komunen. Als genesen galten am Sonntagabend 2975 Personen. 132 Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind im RV gestorben.