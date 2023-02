Erinnerungen an den Bergbau : Gespräche über die Spuren des Bergbaus

Burbach Um das, was der Bergbau in der Region hinterlassen hat, geht es an diesem Mittwoch, 8. Februar, ab 15 Uhr beim Kulturverein Burbach in der Burbacher Straße 20. Bei Snacks und warmen Getränken sprechen die Gesprächsteilnehmer über die Hinterlassenschaften des Steinkohlebergbaus.

Im Fokus stehen besonders die Erfahrungen, die Bergleute bei ihrer Arbeit mit Maschinen oder der Förder-Infrastruktur zum Transport von Leuten und Material. Dabei geht es um Antworten auf Fragen wie diese: An welche Eigenschaften der Türme und Maschinen erinnern Sie sich? Wie haben Sie mit ihnen zusammengearbeitet? Welche Rolle spielten Geräusche, Lautstärke, Hydrauliköle, Tempo, Rütteln, Schwere, Verletzungsgefahr oder Enge?