Saarbrücken : Hier wurde viel Blut vergossen und gefeiert

Am Grenzübergang Goldene Bremm im Jahr 1968: Schleppend ruckelt der Verkehr voran, manche Fahrer werden durchgewunken, ander müssen ihre Papiere zeigen, bei wieder anderen werden die Fahrzeuge durchsucht. . Foto: Lambach

Saarbrücken Preußen-Prinzessin Luise, eine blutige Schlacht, ein pfiffiger Wirt, 68er und viele Feste: Die Goldene Bremm hat manches gesehen.

Von Marco Reuther

Freie Fahrt für freie Bürger! – Was in diesem Fall nichts mit einem Tempolimit zu tun hat: „Schengener Abkommen“ heißt das Zauberwort, denn am 14. Juni 1985 unterzeichneten zunächst die Vertreter von fünf EU-Staaten nahe des Ortes Schengen in Luxemburg auf dem Moselschiff Marie-Astrid besagtes Abkommen („Schengen 1“), das letztlich zum freien Personen- und Warenverkehr zwischen den beteiligten Staaten führte.

Zum Jahreswechsel 1992 nach 1993 fielen sie dann tatsächlich, die Schranken zwischen Deutschland und Frankreich. Das wurde in der Silvesternacht mit einem rauschenden Fest auf der Goldenen Bremm gefeiert: Etwa 20 000 Menschen ließen sich den Auftritt von Patricia Kaas, ein Feuerwerk-Laser-Spektakel und Wasserfontänen nicht entgehen, das französische Staatsfernsehen TF1 übertrug live.

So zeigt das historische Foto oben links, aufgenommen im Jahr 1968, etwas, das sich jüngere Saarländer kaum noch vorstellen können: Die damals alltäglichen Grenzkontrollen am Grenzübergang Goldene Bremm zwischen Saarbrücken auf deutscher und Spichern sowie Stiring-Wendel auf französischer Seite. Das Foto daneben, aus unseren Tagen, zeigt, wie’s heute ist: Franzosen und Deutsche können frei zwischen den beiden Ländern wechseln. Was allerdings nicht bedeutet, dass es aus bestimmten Anlässen nicht doch noch Grenzkontrollen geben kann. Wie etwa am 15. November 2015, als nach schweren Terroranschlägen in Paris Beamte der Bundespolizei auch den Grenzübergang Goldene Bremm kontrollierten.

Ihren Namen verdankt die Goldene Bremm wohl der Tatsache, dass die Menschen zu beiden Seiten der Grenze eine anständige Wirtschaft schon immer zu schätzen wussten. Denn eigentlich hieß der Abschnitt bis ins frühe 19. Jahrhundert „Am Zollstock“ – bis ein gewisser Claude Mouton direkt an der Grenze den Gasthof „Auberge de la Brème d‘Or“ –„Zur Goldenen Bremm“ eröffnete und der leicht abgewandelte Name irgendwann für das ganze Gebiet genutzt wurde. Wobei genaugenommen nur der Bereich auf französischer Seite „Goldene Bremm“, der auf deutscher Seite dagegen „Neue Bremm“ heißt, was aber im täglichen Sprachgebrauch nicht so wichtig genommen wird.

Monsieur Mouton wiederum hat sich beim Namen für sein Gasthaus wohl an einer auffälligen Pflanze der Region orientiert, denn „Bremm“ bezeichnet mundartlich die dort vorkommende, in fast goldenem Gelb blühende Besenginsterart, in lothringisch-rheinfränkischer Mundart „Bremme“ genannt.

Einiges hat die Goldene Bremm auch erlebt. Ein großes Fest von damals historischer Bedeutung gab es hier schon am 25. Mai 1837, als die preußische Prinzessin Helene Luise Elisabeth von Mecklenburg-Schwerin die Grenze auf dem Weg zu ihrer Hochzeit mit dem französischen Thronfolger Herzog Ferdinand Philippe von Orleans überquerte (der allerdings wegen der französischen Revolution nie den Thron bestieg). Deutsche und französische Würdenträger versicherten sich damals ihre Freundschaft. 33 Jahre später, am 6. August, tobte hier im Deutsch-Französischen Krieg die blutige Schlacht bei Spichern. Zwei Tage vor der Schlacht hatte der französische General Charles Frossard sein Hauptquartier im Gasthaus Zur Goldenen Bremm eingerichtet.

Die nächsten „Unruhen“, wenn man es denn so nennen will, gab es erst wieder am 24. Mai 1968: Studentenführer Daniel Cohn-Bendit war kurz zuvor von französischer Seite mit einem Einreiseverbot belegt worden, etwa 800 Studenten der Universität des Saarlandes protestierten an der Grenze dagegen – gemeinsam mit Cohn-Bendit, der noch am selben Tag heimlich über die „grüne Grenze“ ging. Im Sommer 2006 dann nochmal eine Demo, aber nicht von Studenten: „Gegen grenzenlosen Egoismus und Spekulantentum – für ein Europa der Solidarität und sozialer Verantwortung“ hieß das Motto der vierten bundesweiten Protestaktion gegen die damals wachsende Arbeitslosigkeit in Europa. Etwa 150 Demonstranten blockierten den Grenzübergang Goldene Bremm eine dreiviertel Stunde lang.

Früher, als es die Schlagbäume noch gab, hatten dagegen die Behörden das Blockieren der Grenze übernommen, zum großen Verdruss vieler Saarbrücker Ausflügler, die gerne das beliebte Ausflugslokal Woll in Spichern besuchten, um ein Weinchen zu trinken. Denn zum Ärger der Durstigen wurde der kleine Grenzübergang nach Spichern von deutscher Seite aus jeden Abend geschlossen. In umgekehrter Richtung war das Passieren kein Problem. Doch Schengen schenkte schließlich auch den Deutschen die nächtliche Durst- und Durchfahrt.

Der Übergang von Frankreich nach Saarbrücken aus etwa der gleichen Perspektive wie auf dem linken Foto. Von der Grenze an der Goldenen Bremm ist nicht mehr viel zu merken. Foto: Iris Maria Maurer

Daniel Cohn-Bendit demonstrierte mit hunderten Studenten am 24. Mai 1968 an der Goldenen Bremm für seine Einreise nach Frankreich. Foto: picture-alliance / dpa/dpa Picture-Alliance/Roland Witschel

Nach schweren Attentaten in Paris kontrollieren Beamte der Bundespolizei Mitte November 2015 am Grenzübergang Goldene Bremm. . Foto: dpa/Oliver Dietze

Etwa 150 Demonstranten blockierten 2006 bei einer Protestaktion gegen Arbeitslosigkeit den Grenzübergang Goldene Bremm. Foto: Becker & Bredel

Rückgliederung 1957: Die deutsche Grenze wurde am 1. Januar 1957 um null Uhr 50 Kilometer weiter nach Westen gerückt. Beamte des deutschen Grenzkontrolldienstes bringen das offizielle Schild am alten Zollhaus Goldene Bremm an, wobei ihnen ein französischer Grenzbeamter zusieht. Foto: Keystone

Geschichte: Der alte Zollbereich an der Goldenen Bremm wurde im Jahr 2013 abgerissen. Das Foto entstand im Februar 2005. Foto: BECKER&BREDEL/bub

Historienvereine stellten im August 2010 die „Schlacht um Spicheren“ nach, die sich zum 140. Mal jährte. Foto: BECKERBREDEL/bub/BECKERBREDEL