Kronkorken tun Gutes Gersweiler Bürgertaler geht an Bernd Mayer

Weil aber die Spenden jährlich an unterschiedliche Organisationen in Frankreich gingen, Bernd und Erika aber gerne sehen wollten, was die Spenden bewirkten, entschlossen sie sich, gezielt schwerkranke Kinder und deren Familien zu unterstützen. Seitdem gehen die Erlöse aus der Sammeltätigkeit an das Kinderhospiz im Saarland – und das seit nunmehr neun Jahren.