Überblick In diesen 7 Restaurants in Saarbrücken gibt es Genuss zum kleinen Preis

Das „Fürst Ludwig“ nahe des Luisenviertels gehört schon lange zu den Kultkneipen in Saarbrücken. Das Restaurant zeichnet sich durch seine Lage aus, denn es liegt direkt am Platz der Saarbrücker Ludwigskirche. Bei gutem Wetter ist die große Terrasse stellvertretend für das Saarbrücker „Savoir Vivre“, aber auch im Innenbereich des Restaurants lässt sich leckeres Essen in rustikaler Atmosphäre genießen. Das Restaurant bietet Salate, Nudelgerichte und Schnitzel sowie saarländische Gerichte an. Die Preise liegen zwischen 5 und 15 Euro.