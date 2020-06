Kostenpflichtiger Inhalt: Interview Bodo Busse : „Kunst kann nicht unpolitisch sein“

Das Saarbrücker Staatstheater und sein Generalintendant Bodo Busse setzen seit kurzem mit einem Banner ein Zeichen gegen Verschwörungsmythen und Populismus. Foto: Tom Peterson

Saarbrücken Der Generalintendant des Saarbrücker Staatstheaters erklärt, warum man sich als Kulturhaus gegen Verschwörungserzählungen positioniert und auch mal anecken sollte.

Herr Busse, seit kurzem macht das Staatstheater mit einem Banner von sich reden, auf dem sich gegen Verschwörungen positioniert wird. Was hat es damit genau auf sich?

Busse: Der Platz vor dem Staatstheater ist einer der wichtigsten Orte für Demonstrationen in Saarbrücken. In den Medien werden wir also immer indirekt mit diesen in Verbindung gebracht. Nun ist das Thema der Corona-Demonstrationen allerdings ein sehr komplexes, wo sich auch die verschiedensten Verschwörungstheorien reinmischen. Uns war es wichtig, dass wir als Saarländisches Staatstheater keine Kulisse für so etwas sind. Wenn man die Geschichte des Hauses bedenkt, haben wir meiner Meinung nach auch eine historische Verpflichtung, uns gegen diese kruden Überlegungen zu positionieren, bei denen es oft in Wahrheit um Rassismus und Antisemitismus geht. Davon wollen wir uns distanzieren.

Inwieweit spielt man als Staatstheater da eine Rolle?

Busse: Als Kultureinrichtung hat man immer eine besondere Verantwortung. Ein Theater arbeitet gerade dafür einen humanen Diskurs zu ermöglichen. Verschwörungstheorien sind meiner Meinung nach nicht auf der Seite der humanen Diskurse. Sie sind meist nicht ehrlich und meinen eigentlich etwas anderes. Dass muss man auch einfach entlarven.

Die Saarbrücker Corona-Proteste werden unter anderen von Künstlern organisiert und auch als Kunst-Aktion beworben. Eckt man mit so einer deutlichen Positionierung nicht zu sehr in der eigenen Branche an?

Busse: Ich finde es gefährlich, sich in diesem Zusammenhang hinter dem Begriff der Kunst zu verstecken. Denn das betrifft auch Künstler, die es ernst meinen mit den Schutzmaßnahmen und der Solidarität. Die Kunst und die Kunstfreiheit sind meiner Meinung nach auch kein Schutzraum für jegliche Meinung. Das muss genau so im Diskurs stehen, wie alles andere auch. Als Theater wollen wir nicht immer nur gefallen, sondern wir müssen auch Diskussionen anregen und anecken. Nicht nur im Inneren des Theaters, sondern auch außerhalb. Und manchmal habe ich Bauchweh, wer sich heute so alles als Künstler bezeichnet....

Wie wurde sonst so auf die Banner-Aktion des Staatstheaters reagiert?

Busse: Es gab verschiedene Emails und Benachrichtigungen auf unserer Homepage von Leuten, die es gut finden, dass wir uns gegen Verschwörungstheorien positionieren. Aber natürlich wird das nicht jedem gefallen. Das ist wie, wenn eine Inszenierung von uns nicht gefällt. Das müssen wir einfach aushalten. Aber auch das Publikum muss es aushalten, dass das Theater eine Position hat, mit der sich nicht immer jeder einzelne identifizieren kann. Wir sind wie die Kunst nicht immer konsensfähig. Kunst ist in erster Linie diskursiv. Und ich finde, wenn auf dem Tiblisser Platz immer wieder Menschen demonstrieren und ihre Meinung kundtun, dann darf das Theater das auch.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Die Termine der fünf Abende im Großen Haus : Saarländisches Staatstheater macht schon im Juni die Türen wieder auf

Weswegen sich das Staatstheater ja auch an den jüngsten Demonstrationen gegen Rassismus beteiligt hat. Wie viel Politik sollte aber in Kunst stecken?