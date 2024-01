Fußball Mehr Fokus, Hoffnung und neue Impulse

Für die drei saarländischen Vertreter in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verlief die abgelaufene Hinserie mit unterschiedlichem Erfolg. Demnächst starten der SV Auersmacher, der FV Diefflen und die Spvgg. Quierschied mit entsprechend ungleichen Zielsetzungen in die Rückrunden-Vorbereitung. Was hat sich wo getan?

08.01.2024 , 12:39 Uhr

Bis Sommer 2022 stand Stephan Otte für den FV Bischmisheim an der Seitenlinie. Seit dem Jahreswechsel trainiert der 36-Jährige den SV Auersmacher in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar – eine „sehr, sehr schöne Aufgabe“, wie er findet. Beim Tabellensechsten ist Otte bereits der dritte Übungsleiter in der laufenden Spielzeit. Foto: Heiko Lehmann

Von Philipp Semmler

SV Auersmacher: