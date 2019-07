Ungeziefer-Plage : Teilsieg über die gefährlichen Raupen

Kleinblittersdorf Die Gemeinde Kleinblittersdorf musste in diesem Jahr außergewöhnlich viele Nester des Eichenprozessionsspinners entfernen lassen.

Die Gemeinde Kleinblittersdorf hat den Kampf gegen die Raupen des Eichenprozessionsspinners für dieses Jahr gewonnen. Bürgermeister Stephan Strichertz sagte, in diesem Jahr seien die Eichen in den fünf Ortsteilen der Gemeinde sehr stark von den Raupen befallen.

Am schlimmsten hatte es Sitterswald getroffen. Dort waren die Eichen am Waldhaus, am Kirchwald und am Sportplatz voller Nester der Eichenprozessionsspinner-Raupen.