Saarland Medien : Geld für Fortsetzung von „Immenhof“

Saarbrücken Die Saarland Medien GmbH fördert zehn Filmprojekte mit insgesamt 80 000 Euro. Jeweils 12 000 Euro erhalten die Rich and Famous Film GmbH für die Fortsetzung „Immenhof 2“ sowie HBK-Student Camilo Berstecher für seinen Dokumentarfilm „Die Kundin – das fabelhafte Leben einer Kämpferin“ über die Frauenaktivistin Marlies Krämer.

Mit jeweils 10 000 Euro werden der Kurzfilm „Dem Vogel geht’s gut“ von Daniel Sosniok und die Doku von Mirko Tomic „Lebach – 50 Jahre nach dem Soldatenmord“ gefördert. 8000 Euro gehen an das Experimentalfilmprojekt „Lichtjahre voraus!“ von Volker Schütz sowie an Philipp Majer und Lukas Ratius für die Doku „18 in Deutschland – Was für 1 Life“. Für die Doku „Europe 1 – Die letzte Zukunft“ erhält Lydia Kaminski 7500 Euro. Mit jeweils 5000 Euro werden die Dokus „Die Reise des jungen Don – Diarios de Don Quixote“ und die Entwicklung des Serienstoffs „Roststadt“ von Lydia Bruna gefördert. John Never erhält für seinen Kurzfilm „(T)oxygen“ 2500 Euro.