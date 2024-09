Demonstration vor dem Knast Nach Festnahme am Unicampus: Aktivisten fordern Freilassung von Mitstreiter (mit Fotos)

Ein Protestcamp im Wald, Hütten in den Bäumen, versperrte Wege – die Rodungsgegner nahe der Universität wollen Kahlschlag um jeden Preis verhindern und setzen dazu auf Demonstrationen und aktiven Protest. Aus diesem Grund gab es eine Demonstration am Rande des Deutschen Naturschutztages auf dem Campus der Universität in der Vorwoche.