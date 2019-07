4000 Euro für Verein der Ehefrau : Ermittlungen wegen Untreue gegen Bürgermeister Latz

Saarbrücken Die Saarbrücker Staatsanwaltschaft hat das Landespolizeipräsidium mit Ermittlungen wegen einer Strafanzeige gegen Saarbrückens Bürgermeister Ralf Latz (SPD) beauftragt. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft auf SZ-Anfrage.

In der Strafanzeige, deren Absender unbekannt sind und die am vergangenen Donnerstag bei der Staatsanwaltschaft eingegangen ist, wird Latz Untreue vorgeworfen. Der Bürgermeister habe in Vertretung von Oberbürgermeisterin Charlotte Britz (SPD) aus deren „persönlichem Verfügungsfond“ 4000 Euro für den Verein Denkwerkstadt auszahlen lassen. Präsidentin des Vereins ist die Frau des Bürgermeisters. Latz sei in diesem Verein Kassenprüfer, heißt es in der Anzeige. Der Verein wolle mit dem Geld ein Buchprojekt finanzieren, heißt es weiter. Das Geld reiche der Verein an einen privatwirtschaftlichen Verlag weiter. Es werde also einem Unternehmer „auf Kosten des Steuerzahlers ein erheblicher wirtschaftlicher Vorteil verschafft“.