Ausstellung zeigt 60 Werke gegen Rechts

Die Wanderausstellung „Oh, eine Dummel!“ zu Rechtsextremismus in Karikatur und Satire beginnt am Dienstag, 4. Dezember, um 10 Uhr in der Stadtbibliothek am Gustav-Regler-Platz. Kulturdezernent Thomas Brück und Staatssekretärin Christine Streichert-Clivot eröffnen die Ausstellung dann am Mittwoch, 5. Dezember, um 17 Uhr. red