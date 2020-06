Keine Störungen : Vier Demos in Saarbrücken

Saarbrücken Bei mehreren Versammlungen trafen sich in der Landeshauptstadt hunderte Teilnehmer – und setzten sich für sehr verschiedene Zwecke ein.

Zu gleich vier Demonstrationen hatten Veranstalter an diesem Samstag in Saarbrücken aufgerufen. Die meisten Teilnehmer zog die Aktion gegen Rassismus an. Unter dem Banner „Black Lives Matter“ (Schwarze Leben zählen) übten die Demonstranten Solidarität mit der US-amerikanischen Bewegung gegen die Diskriminierung von Schwarzen. Gleichzeitig prangerten sie die auch Missstände in Deutschland an. Etwa 300 Personen fanden sich dazu vor der Congresshalle ein, wie die Polizei berichtet – deutlich weniger als noch in der vorigen Woche. Der Verein Haus Afrika hatte die von 16 Uhr bis 17 Uhr dauernde Kundgebung organisiert. Laut einer Mitteilung der Polizeiinspektion gab es währenddessen einen medizinischen Notfall, weshalb ein Krankenwagen gerufen werden musste. Ansonsten habe es jedoch keine Störungen gegeben.