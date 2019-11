Gefährliche Körperverletzung in Jägersfreude : Unter Drogeneinfluss: 27-Jähriger beißt und schlägt Frau

Jägersfreude Der Täter war von zwei Bekannten nach Jägersfreude gefahren worde. Dort eskalierte die Situation plötzlich. Mehrere Passanten mussten in die Situation eingreifen.

Am Samstagabend gegen 22.50 Uhr wurde der Polizeiinspektion Sulzbach eine Schlägerei in Jägersfreude gemeldet. Ein 27-jähriger Mann war am Abend von zwei Frauen, die er aus seiner Schulzeit kannte, vom Hauptbahnhof in Saarbrücken abgeholt und nach Jägersfreude gefahren worden. Dort soll er sich geweigert haben, aus dem Fahrzeug zu steigen.

Ein Streit kam auf, wobei der 27-Jährige zunehmend aggressiv wurde und die Frauen beleidigte. Passanten, die auf die Situation aufmerksam wurden, konfrontierten den Mann, um den Frauen zu helfen. Daraufhin griff der Täter einen der Passanten unvermittelt an. Er soll dabei auch nach dem Hund des Passanten getreten haben.

Als eine der Frauen, die den 27-Jährigen gefahren hatten, in die Situation eingriff, richtete der Mann seine Aggression auf sie. Die 31-Jährige wurde mehrfach ins Gesicht und gegen den Kehlkopf geschlagen. Außerdem biss der 31-Jährige ihr in die Hand. Schließlich zerrte er sie an den Haaren auf den Boden und trat auf sie ein.

Weitere Passanten griffen in die Situation ein und schafften es schließlich den 27-Jährigen auf dem Boden zu fixieren bis die Polizei am Ort ankam. Einer der Passanten sowie die Frau mussten von einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Der 27-Jährige stand laut Polizei sichtlich unter Drogeneinfluss. Er wurde von der Polizei festgenommen, leistete dabei aber erheblichen Widerstand und versuchte die Beamten zu treten und zu beißen. Die Polizisten blieben unverletzt.