Saarbrücken : Kinder, Kinder: Hier wächst Saarbrücken

Saarbrücken Die Talfahrt ist vorbei. Die Geburtenzahlen in der Stadt steigen. Aber der gebremste Bevölkerungsrückgang hat andere Gründe.

183 178: Das ist eine Zahl mit Folgen für die Stadt- und Personalplaner in der Saarbrücker Verwaltung, erhoben am 30. Juni dieses Jahres. Damit hatte die Landeshauptstadt zur Jahresmitte zwar 485 Bewohner weniger als Ende 2017.

Aber die wahre Bedeutung dieser aktuellen Einwohnerzahl zeigt sich im Vergleich mit dem Wert vom August 2014: Damals lebten so wenige Menschen in der Stadt wie noch nie zuvor: 178 007.

Erkenntnis Nummer eins: Das Plus bei der Bewohnerzahl hat nicht in erster Linie mit steigenden Geburtenraten zu tun.

Obwohl es seit 2012 Jahr für Jahr mehr Neugeborene gibt, überwiegen die Sterbefälle deutlich. 2018 standen in Saarbrücken 1752 Geburten 2264 Todesfälle gegenüber. Am Defizit, dem Hauptgrund für den demographischen Wandel auch in der Landeshauptstadt, hat sich also nichts geändert.