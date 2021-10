Sparmaßnahmen und Filialschließungen bei Banken im Regionalverband : Geänderte Schalterzeiten der Sparkassen sorgen für heftige Kritik

Die Sparkassen-Filiale in Brebach hat neuerdings eingeschränkte Öffnungszeiten – und ist nur noch zweimal in der Woche geöffnet. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Nachdem die Sparkasse die Öffnungszeiten mehrerer Filialen geändert hat, fürchten viele Bürger im nächsten Schritt das Aus ihrer Bank vor Ort. Auch andere Banken im Regionalverband setzen inzwischen auf rigide Sparmaßnahmen.

Die Sparkasse Saarbrücken hat ihre Schalteröffnungszeiten in den Filialen geändert und dies mit einem dicken roten Ausrufezeichen auf der Startseite des Internetauftritts prominent platziert. Klickt man auf das Ausrufezeichen, dann bekommt man einen tabellarischen Überblick über die neuen Öffnungszeiten aller 39 Filialen der Sparkasse im Regionalverband. Keine andere Bank ist in der Fläche mit so vielen Anlaufstationen vertreten. An mehreren Orten fallen Öffnungstage ganz weg oder es ist nur noch Vormittags geöffnet. Das kommt nicht überall gut an.

Die Bürgerinitiative für ein sicheres und sauberes Altenkessel hat an die Sparkasse einen offenen Brief geschrieben. Helmut Kohler, der Sprecher der Initiative, sieht den Standort Altenkessel akut gefährdet. „Wir haben alle über die Presse die Mitteilung der Sparkasse Saarbrücken zur Teilschließung in Altenkessel erhalten und sind verärgert. Die Sparkassen haben die Aufgabe der Geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft, insbesondere in ihrem Geschäftsgebiet, dabei die Gewährleistungs- und Hausbankfunktion. Die Altenkesseler Filiale steht vor Teilschließung, da nur noch 2 mal die Woche (insgesamt 2 mal 3 Stunden Zeitfenster) geöffnet ist.“ Klarenthal und Brebach stünden besser da, obwohl diese Orte von vergleichbarer Größe seien. Kohler fragt sich daher, ob die neuen Vorstände mehr Angst vor Reaktionen der Bürger dieser Stadtteile hätten als vor der Verärgerung in Altenkessel. „Man darf gespannt auf die Begründung sein, warum es Unterschiede im Umgang mit den einzelnen Stadtteil-Filialen gibt. Vor den Ensheimer-BürgerInnen-Reaktionen hat man wohl besonderes viel Angst (…), weil (...) Ensheim hat 2000 Einwohner weniger als Altenkessel.“ Als man den Filialleiter in Altenkessel abgezogen habe, sei Unmut entstanden. Jetzt kürze man erheblich die Öffnungszeiten. Die gänzliche Schließung sei dann möglicherweise der nächste Schritt, und die alte Filiale werde dann zur „Dreckecke“, so Kohler. „Optimierungen müssen sein, dem kann man sich schlecht entziehen. Letztlich sind wir selbst schuld, wenn wir Online-Banking nutzen. Man kann aber nur warnen: Dies ist ein Testlauf der Sparkasse Saarbrücken.“ Der nächste Schritt werde die komplette Schließungen von Filialen mit sich bringen, fürchtet er. Diese Teilschließung der Filiale der Sparkasse Saarbrücken in Altenkessel bedeute vor allem für die vielen älteren Menschen „ein Rückschritt für unseren Stadtteil. Der Ausverkauf im Westen Saarbrückens geht weiter“, schreibt die Bürgerinitiative.

Bezirksbürgermeisterin Isolde Ries (SPD) warnt die Sparkasse: „Sie hat als Anstalt des öffentlichen Rechts gegenüber ihren Kunden eine soziale Verantwortung, anders als Privatbanken. Nach dem Sparkassengesetz ist nicht die Gewinnerzielung der Hauptzweck, sondern die Versorgung aller Bevölkerungsschichten. Besonders ältere Menschen werden durch Filialschließungen benachteiligt. Sie wickeln ihre Bankgeschäfte meist nicht online ab und müssen folglich in Zukunft längere Wege bis zur nächsten Filiale auf sich nehmen. Aktuell ist eine Teilschließung in Altenkessel vorgesehen, das heißt die Sparkasse bleibt zweimal die Woche geöffnet – aber wehret den Anfängen. Sparkassen sind dem Gemeinwohl verpflichtet, deshalb warne ich alle Beteiligten, die Teilschließung nicht als Schließung auf Raten zu betrachten.“

Brebachs Bezirksbürgermeister Stefan Brand berichtet, dass es aus seinen Stadtbezirken noch keine negativen Rückmeldungen gebe. Daniel Bollig, Bezirksbürgermeister für den Stadtteil Halberg, kritisiert Volkskanken und Sparkassen gleichermaßen. Beide würden ihr Dienste kürzen oder Filialen schließen. Er verstehe die Beweggründe, die Maßnahmen würden aber zu Lasten älterer Menschen gehen. „Soweit die Filialen bestehen bleiben und lediglich die Öffnungszeiten angepasst werden, ist das irgendwie noch hinnehmbar. Es fragt sich nur, wie lange dies so sein wird. Sicherlich lassen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ,einsparen’, aber die Raumkosten und die Kosten für die Bankautomaten bleiben. So wird es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis auch diese Filialen ganz schließen. Es ist ein ,Sterben auf Raten’ ungeachtet der in meinen Augen bestehenden Verpflichtung der Sparkasse als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut. Und neben den Auswirkungen für die Menschen ist der weitere ,Rückbau’ der Filialen keine gute Entwicklung für die Infrastruktur der Ortsteile.“

Von den 39 Filialen der Sparkasse sind einige künftig nur noch zweimal wöchentlich wie in Altenkessel besetzt. Betroffen sind Bildstock, die Bellevue, Malstatt Breite Straße, Bübingen, Dudweiler-Süd, Eschberg, Geislautern, Gersweiler, Güdingen, Hilschbach, Holz, Saarbrücken Mainzer Straße, Rastpfuhl, Rodenhof und Hanweiler, wo nur noch einen Vormittag in der Woche Schalterstunden geplant sind.

Dirk Dumont, der Pressesprecher der Sparkasse Saarbrücken, erklärt die Anpassungen: „Mit Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich nicht nur unser Alltag verändert, sondern auch das Leben in und mit Sparkassen und Banken. Die Digitalisierung, schon zuvor ein bestimmendes Thema in der Finanzwelt, nahm mit noch größerer Intensität weiter Fahrt auf. Das Kundenverhalten hat sich in Bezug auf Serviceleistungen signifikant geändert. Online-Banking, mobiles Bezahlen und Katenzahlungen werden immer populärer. Rund 60 Prozent der Kunden nutzen Online-Banking oder mobile Zugänge etwa über Smartphone, um zumindest einen Teil ihrer Bankgeschäfte zu tätigen. Viele Serviceleistungen, die früher einen Gang in die Filiale erforderlich gemacht haben, erledigen inzwischen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres KundenServiceCenters. Ein Anruf oder eine E-Mail genügen, um bequem mit uns in Kontakt zu treten.“ Die Sparkasse habe darauf reagieren müssen. „Mit der Änderung der Beratungs- und Öffnungszeiten hat die Sparkasse Saarbrücken jetzt eine umfassende Modernisierung ihres Filialnetzes gestartet. Im Rahmen der Modernisierung finden Beratungen in allen Filialen von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 19 Uhr statt. Termine hierfür können direkt in unseren Filialen oder telefonisch beziehungsweise online über unser KundenServiceCenter vereinbart werden. Unsere SB-Center sind täglich von 6 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Das KundenServiceCenter für zahlreiche Bankdienstleistungen und Terminvereinbarungen ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 19 Uhr unter Tel. (06 81) 50 40 oder online unter www.spk-sb.de/termin erreichbar. Die Öffnungszeiten unserer Filialen für Serviceleistungen sind auf unserer Internetseite www.sparkasse-saarbruecken.de zu finden.“

Zentral sei folgende Feststellung, so Dumont: „Nach Umsetzung der Maßnahmen bleibt die Sparkasse nach wie vor mit 39 personenbesetzten Filialen und 26 SB-Standorten weiterhin mit weitem Abstand der größte und flächendeckendste Anbieter von Finanzdienstleistungen in der Region. Anders ausgedrückt finden die Bürgerinnen und Bürger ihre Sparkasse an 65 Standorten im Regionalverband und in der Landeshauptstadt Saarbrücken.“ Man habe zwar Anpassungen vorgenommen, sich aber gerade nicht aus der Fläche zurückgezogen. Und mit Termin finde man an allen Standorten einen persönlichen Ansprechpartner und auch ständig Zugang zu Schließfächern.

Bei der Sparda Bank wurden Filialen komplett geschlossen. In der Mainzer Straße und der Talstraße in Saarbrücken hat sich die Bank zurückgezogen. Pressesprecher Andreas Manthe schrieb auf SZ-Anfrage: „Im Sinne der Mitgliederförderung setzen wir sowohl auf Digitalisierung als auch auf persönliche Beratung vor Ort. Der persönliche Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden ist uns wichtig und wird für uns als regionale Genossenschaftsbank, die sich ausschließlich auf das Privatkundengeschäft fokussiert, sogar immer wichtiger. Gleichzeitig stellen wir fest, dass sich das Nutzungsverhalten der Kundinnen und Kunden zunehmend ändert. Alltägliche Bankgeschäfte werden digital erledigt, für Beratungstermine werden flexiblere Lösungen als starre Filialöffnungszeiten erwartet. Hinzu kommen Faktoren wie der demografische Wandel. Fakt ist: Unsere Filialen werden unterschiedlich stark genutzt. Wenig frequentierte Standorte werden wir zukünftig in der bisherigen Form nicht weiter betreiben. In Saarbrücken haben wir die Filialen in der Talstraße 17 und der Mainzer Straße 135-137 im April 2021 nicht wieder geöffnet, die SB-Geräte stehen vor Ort bis auf Weiteres zur Verfügung. Im Gegenzug erhalten die stärker frequentierten Filialen mehr Personal, um das Beratungs- und Serviceerlebnis zu verbessern. Unsere Kundinnen und Kunden finden ihre bisherigen Ansprechpartner/-innen weiterhin in unserer Saarbrücker Filiale in der Bahnhofstraße 41. Es sind keine weiteren Änderungen im Regionalverband Saarbrücken geplant.“