Slow Food Genussführer Deutschland Gaumenfreuden im Wirtshaus Unter der Linde

Diese zehn saarländischen Häuser sind im Slow Food Genussführer Deutschland vertreten: Hämmerles Restaurant in Blieskastel-Webenheim, Landgasthaus Wintringer Hof in Kleinblittersdorf, Gräfinthaler Hof in Mandelbachtal-Bliesmengen-Bolchen, Landhotel Saarschleife in Mettlach-Orscholz, Landhaus Spanier in Nonnweiler, Landgasthof Paulus in Nonnweiler-Sitzerath, Wern‘s Mühle – Landhaus im Ostertal in Ottweiler-Fürth, Maimühle in Perl, Adams Bauernstube in Rehlingen-Siersburg, Wirtshaus Unter der Linde in Saarbrücken-St. Arnual.