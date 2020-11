Illegal trinken und rauchen in Alt-Saarbrücker Kneipe : Trotz Corona Gaststätte offen

Illegal trinken und rauchen in Alt-Saarbrücker Kneipe

Saarbrücken Zeugen informierten am Freitag, 13. November, um 21.30 Uhr die Polizei darüber, dass in Alt-Saarbrücken eine Gaststätte offen war – obwohl das nach den Verordnungen zum Schutz vor Corona-Infektionen derzeit verboten ist.

Die Beamten trafen dort auf mehrere Personen, die rauchten, tranken und an Automaten spielten. Die Polizei nahm von allen Gästen die Personalien auf, schickte sie raus und machte am Ende die Gaststätte zu. Anschließend leiteten die Beamten gegen die Gäste und den Wirt Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Das teilte die Polizei am Samstag mit.