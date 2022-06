Neuigkeiten zu Saarbrückens Mini-Restaurant „Le Comptoir“ : One-Man-Show eines Ex-Sternekochs: Jens Jakob kehrt an den Herd zurück

Der Saarbrücker Spitzenkoch Jens Jakob in seinem Mini-Restaurant „Le Comptoir“ im Nauwieser Viertel in Saarbrücken. Foto: Tobias Fuchs

Exklusiv Saarbrücken Der frühere Sternekoch Jens Jakob führt das „Le Comptoir“ in Saarbrücken jetzt alleine. Der 49-Jährige steht in dem Mini-Restaurant im Nauwieser Viertel auch wieder am Herd. In der kulinarischen One-Man-Show sieht er eine Zukunftschance für die anspruchsvolle Gastronomie.