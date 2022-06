Gastronomie im DFG : Viel Zeit vertan und Potenzial verschenkt

Meinung Saarbrücken Das gastronomische Angebot im Deutsch-Französischen Garten ist unbefriedigend. Seit Jahren sind zwei Gaststätten verwaist. Warum tut sich so wenig?

Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) betont immer wieder, wie wichtig ihm der Deutsch-Französische Garten ist, wieviel Potenzial er hat. Und das nicht nur in Pandemie-Zeiten, wenn alle nach draußen strömen. Recht hat er. Und einiges getan hat sich auch im Park. Zuletzt wurde die lange verwaiste Waldbühne wieder fit gemacht für Aufführungen. Vergangenes Jahr war – nach Jahren – der Wasserspielplatz endlich fertiggestellt worden. Dass man aber just an diesem Ort an der ehemaligen Gulliverwelt bis heute kein gastronomische Angebot vorfindet und das „Gemütliche Eck“ direkt am Spielplatz immer noch leer steht, das kann man nur als Versagen der Stadtverwaltung bezeichnen. Hier geht es nicht um ein paar Monate Bauverzögerung, sondern um Jahre!