Schutz der Privatsphäre : Kritik an Sammelumkleide der Saarland-Therme

(Symbolbild). Foto: dpa/Andreas Gebert

Kleinblittersdorf Die Saarland-Therme hat zu Stoßzeiten zu wenig Platz in den Umkleidekabinen. Einige Besucher missbilligen diese Situation. Jetzt sollen die Umkleiden wieder getrennt werden – es sei denn, der Andrang ist zu groß.

Die Saarland-Therme in Kleinblittersdorf sieht sich mit Kritik konfrontiert. Ein weiblicher Gast hatte sich beschwert, dass es in dem Bad nur eine große Sammelumkleide für alle Besucher gebe. Dies mache es unmöglich, sich ungestört umzuziehen. Die Frauenbeauftrage Saabrückens, Katharina Kunze, schließt sich dieser Beschwerde an: „Die Privatsphäre ist besser gewahrt, wenn sich Männer und Frauen getrennt umkleiden können.“

Die St. Ingberterin Rita Jung hatte die Therme Donnerstags gemeinsam mit einer Freundin besucht. „Man erhält am Eingang die Nummer eines Schließfaches zugeteilt und das muss man dann nutzen. Um die Sammelumkleide kommt man nicht herum,“ sagt die 67-Jährige. Zwar gebe es dort vier Einzelkabinen. Doch diese müssten zum einen frei sein und sie ersparten es Besuchern zum anderen nicht, durch den Gemeinschaftsraum zu müssen. Sie denke dabei an ihre Enkel und andere Kinder, aber auch an Musliminnen, für die es ein Problem sein könne, gemeinsam mit nackten Männern in einem Raum zu sein. Jung findet: „Das ist eine untragbare Situation.“ Früher sei die Umkleide auch getrennt gewesen.