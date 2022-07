Energie SaarLorLux hält Gaspreis nur bis Ende 2022 stabil : Energis: Gaspreis-Erhöhung lief unabhängig von Gasmangel und Ukraine-Krieg

Alle schauen nach Mecklenburg-Vorpommern, wo seit 11. Juli kein Gas mehr fließt. Nord Stream 1 wird rund zehn Tage lang gewartet. Viele Bürger befürchten, dass danach die Alarmstufe drei des Notfalplans Gas ausgerufen wird - und dann die explodierten Gaspreise sofort auf sie umgelegt werden. Foto: dpa/Jens Büttner

Saarbrücken Nur Energis-Kunden mit Sonderverträgen müssen schon ab 1. August bis zu 36 Prozent mehr fürs Gas bezahlen, obwohl die Alamrstufe 3 des Notfallplans Gas noch nicht gilt. Wie kommt’s und warum sind auch Fernwärmekunden nicht fein raus?

Viele Gaskunden fühlten sich trotz der Hiobsbotschaften über eine Preisexplosion für Gas wegen des Ukrainekrieges noch in einer Karenzzeit, dank langfristig abgeschlossener Verträge mit ihrem Energieversorger. Vor allem aber, weil erst ab der Alarmstufe drei des Notfallplans Gas und der Inkraftsetzung eines dementsprechenden Paragraphen durch die Bundesregierung die explodierenden Kosten unmittelbar an den Endverbraucher weitergegeben werden können. Umso irritierter waren vor geraumer Zeit 3500 Kunden, die Post von der Energis bekamen, mit der Mitteilung, ihr Gaspreis erhöhe sich bereits im August um 20 oder sogar um bis zu 36 Prozent.

„Das hat nichts mit der Gas-Mangel-Lage zu tun“, stellt die Pressechefin des Unternehmens Marie-Elisabeth Denzer auf SZ-Nachfrage klar. „Wir haben die Preise für Kunden angepasst, deren Sonderverträge auslaufen. Es handelt sich um einen Standardprozess.“ Damit präzisiert sie eine zuvor von Energis gegenüber dem Saarländischen Rundfunk angeführte Begründung, die zu Missverständnissen führte: Energis reagiere mit dem Brief an die Kunden auf die „Lage am Gasmarkt“. Denzer erklärt, es sei Usus, die Energiepreise der jeweils „aktuellen Marktsituation“ anzupassen. Doch mit dem Notfallplan Gas habe dieses Vorgehen nichts zu tun. Insgesamt hat Energis 11 000 Gaskunden.

Etwa vier Mal so viele – 42 000 – versorgt Energie SaarLorLux. Und die können sich freuen. „Unsere Preise für Gas und Strom bleiben bis Ende des Jahres stabil“, sagt der Bereichsleiter Marketing und Kommunikation Stefan Eichacker der SZ. Dies sei von Unternehmensseite fest so geplant. Denn Energie SaarLorLux habe langfristig am Markt eingekauft, also noch zu günstigeren Preisen. Allerdings gelte diese Zusage nur, wenn „nichts Unvorhergesehenes“ passiere.

Nicht zwangsläufig kommt die Preis-Katastrophe

Womit Eichacker unter anderem das Eingreifen der Bundesregierung in die Enbnergieversorgung meint, sprich das Ausrufen der Stufe drei im Notfallplan, das Inkraftsetzen des Paragraphen 24 plus eine Anhebung der Preise durch die Vorlieferanten. „Nur durch das Ausrufen der Stufe drei allein sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, um die Marktpreise an die Endverbraucher weiterzugeben“, sagt der Pressechef. Deshalb hält er es für „unseriös“, wenn in der Öffentlichkeit dieser Eindruck erzeugt werde. „Es sind viel zu viele Unwägbarkeiten im Spiel“.

Endkunden werden irgendwann die Kosten tragen müssen Zugleich macht Eichacker klar, dass „irgendwann“ die bis auf das Siebenfache gestiegenen Gaspreise an der Börse auf die Energiekunden umgelegt würden, das werde auch bei Energie SaarLorLux passieren: „Diese Preise werden die Verbraucher erreichen, es ist nur eine Frage der Zeit.“ Das Ausrufen der Stufe drei im Gas-Notfallplan kann diesen Prozess laut Eichacker lediglich beschleunigen. „Wir sind jetzt schon in einer Energiekrise“, übliche Preiserhöhungen um die sechs Prozent gehörten der Vergangenheit an. Sein Unternehmen Energie SaarLorLux mache darauf bereits seit mehr als einem Jahr aufmerksam und rate den Kunden nicht nur, Energie zu sparen, sondern auch, ihre monatlichen Abschlagszahlungen zu erhöhen, um nicht durch eine exorbitant hohe Nachzahlungsforderung bei der Jahresendabrechnung in Schwierigkeiten zu kommen. Wie viel höher die Vorauszahlungen sein sollten, dazu will Eichacker keine allgemeine Empfehlung geben, aber jetzt schon 20 Prozent mehr zu zahlen, das hält er nicht für falsch.

Fernwärmekunden sind nicht fein raus