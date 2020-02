Galasitzung in der Breite 63 : Molschder Narrekäpp sind Spaßgaranten

„Die Molschder Narrekäpp“ boten den Besuchern ihrer Galasitzung am Samstag in der Breite 63 einen unterhaltsamen Abend. Foto: BeckerBredel

Malstatt Wer auf Kreuzfahrt war, hat viele Erinnerungen im Gepäck. Wie lustig die sein können, zeigten die Molschder Narrekäpp.

Reisende, die ein kostbares Mitbringsel, viel Humor, dabeihatten, waren am Samstagabend zu Gast in der Breite 63. Frisch von einer Kreuzfahrt heimgekommen, berichteten „Kurt und sein Bienchen“ den Molschder Narrekäpp von ihren Erlebnissen. Vor allem das Bordprogramm hatte es den beiden angetan, wie sie in der Galasitzung mitteilten. Gerlinde Zell alias Bienchen: „Die Leit hann sich gekringelt vor Lache und gejohlt – denn die hann sich all gegenseitig verkohlt.“ Merke: „Mir mache uns es Lääwe scheen – unn was es scheener, als off Kreuzfahrt se gehn.“