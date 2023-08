Stadtführung Flaneur zeigt Saarbrückens schönste Seiten

Auf einer Rangliste des Reiseportals „Reisereporter“ wurde Saarbrücken schon einmal zu den 20 schönsten Orten für einen Kurzurlaub in Süddeutschland gezählt. Davon ist auch der Saarbrücker Gästeführer Wolfgang Willems überzeugt: Wer in die Landeshauptstadt kommt, kann viel Schönes und Neues entdecken und erleben. An diesem Samstag, 26. August, begleitet er wieder einen Stadtrundgang durch Saarbrücken. Ein Dutzend der 25 zu vergebenden Plätze war am Freitag noch frei.