Zentrum auf altem Messegelände „Ich möchte etwas zurückgeben“ – Fußballstar bringt neuen Trendsport nach Saarbrücken

Exklusiv | Saarbrücken · Ein Fußballstar aus dem Saarland hat große Pläne in der Heimat – und zwar mit einer ganz anderen Sportart. Es geht um einen Trendsport und dafür soll ein Zentrum auf dem ehemaligen Messegelände in Saarbrücken entstehen. Was bislang bekannt ist.

02.04.2024 , 11:33 Uhr

Dzsenifer Marozsán mit dem Champions-League-Pokal, den sie bereits sechs Mal in der Hand hielt. Foto: dpa/Ina Fassbender