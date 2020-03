Daniel Batz : Fußballmuseum zeigt Trikot des Saarbrücker Pokalhelden

Saarbrücken/Dortmund Mit fünf gehaltenen Elfmetern im DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf (8:7) hat Torwart Daniel Batz vom Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken Historisches geleistet.

Das Museum in Dortmund veröffentlichte am Montag ein Foto des grellgrünen Leibchens auf Facebook. Dazu die Botschaft: „Wir präsentieren voller Stolz unseren Neuzugang: Das Trikot von Daniel Batz!“ Das neue Exponat erhielten die Museumsmacher am Sonntag bei der Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinales, die live in der ARD-Sportschau zu sehen war. Der 1. FC Saarbrücken trifft in der Vorschlussrunde des Pokalwettbewerbs auf Bayer Leverkusen – und das als Viertligist.